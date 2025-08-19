Pina'dan Kasımpaşa Zaferi Yorumu - Son Dakika
Pina'dan Kasımpaşa Zaferi Yorumu

19.08.2025 01:01
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yeni transferlerden Wagner Pina, 3 puana uzanmanın önemli olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Zor bir müsabakaya çıktıklarının bilincinde olduklarını, Kasımpaşa'nın da iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu vurgulayan Pina, "Ama 3 puanı almayı başardık. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Özel bir teşekkürü de taraftarımız hak ediyor. Buraya kadar gelip bizi 90 dakika desteklediler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin 3. haftasında oynanacak Antalyaspor müsabakasıyla ilgili de konuşan Pina, "İyi ve önemli bir maç olacak. Ama biz maç maç bakıyoruz ve içeride oynadığımız her karşılaşmaya da kazanmak için çıkıyoruz. Yine kazanmak için çıkacağız ve umuyorum başaracağız." açıklamasında bulundu.

"2 maçta gol yememek önemli"

Süper Lig'in iyi oyunculardan kurulu zor bir lig olduğunu söyleyen Pina, ligde maç kazanmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Takım arkadaşları ve camia sayesinde kolay bir adaptasyon süreci geçirdiğinin de altını çizen Pina "Herkes çok yardımcı oluyor. Lige hızlı adapte olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.

Takımın 2 maçı da gol yemeden kazanması hakkında da yorum yapan genç oyuncu, şunları söyledi:

"İki maçı da 1-0 kazandık belki ama maçların geneline bakınca 1-0'ın fazlası olabilecekti. Ama önemli olan 3 puanı almak. 3 puan her zaman 3 puandır. Daha farklı galibiyetler de olabilirdi. Girmeyen toplar ve değerlendiremediğimiz şanslarımız da oldu. Ancak defans oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim, 2 maçta gol yememek ve kaleyi kapatmak bizim adımıza çok önemli. Savunmadaki oyuncular olarak aramızdaki bağın ve iletişimin iyi olduğunu düşünüyoruz. 2 maçtır gol yememek ve üstüne 6 puan kazanmak, bir savunma oyuncusu olarak çok önemli."

Pina, Trabzonspor taraftarına da mesaj göndererek desteklerini sürdürmelerini istedi.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Son Dakika

