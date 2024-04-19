Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor Kayseri'ye geldi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, hava yolu ile 1 saatlik yolculuğun ardından Kayseri'ye geldi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladılar. Trabzonspor kafilesini az sayıda bordo mavili taraftar karşılayarak Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya çiçek takdim etti.
İki takım arasındaki mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak. Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan kamp kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un kamp kadrosunda ise Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Paul Onuachu, Mislav Orsic, Enis Destan ve Umut Bozok bulunuyor. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika
Eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Becan, Fenerbahçe'nin değerlerinin her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu vurgulayarak, kamplaşma ve karşıtlıkların sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyaç duyduğunu ve daha farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, ziyaretçiler el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, spor etkinliklerine katıldı ve yöresel yemeklerin tadını çıkardı. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca farklı illerde yapılan açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankasınca, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle yürütülen 'Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi' projesi kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan tenis kortunda toplu açılış töreni düzenlendi.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Başkent Ankara'da gerçekleştirilen Hentbol Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finali'ni şampiyon bitiren Mihalıççık Belediyespor ile ikinci sırada tamamlayan Güneysu Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Lig'inde mücadele edecek. Maçlar sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Güneysu Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.
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