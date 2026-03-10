Trabzonspor, Kayserispor\'u 3-1 Mağlup Etti

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, dış sahada aldığı kritik galibiyetle hanesine üç puan daha yazdırdı.

Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3'üncü sıradaki yerini korudu. Bordo-mavililer deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyarken, hem hücumdaki üretkenliği hem de istatistiklere yansıyan üstünlüğüyle dikkat çekti.

KAYSERİSPOR ADINA TALİHSİZ GECE

Kayserispor, bu sezon bir Süper Lig maçında kırmızı kart gören (Dorukhan Toköz), penaltıya sebebiyet veren (Laszlo Benes) ve kendi kalesine gol atan (Bilal Bayazit) ilk takım oldu. Bordo-mavililer rakibinin yaptığı hataları iyi değerlendirerek karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

ONUACHU TARİHE GEÇTİ

Bu sezon Süper Lig'de sekiz kafa golüne ulaşan Paul Onuachu, 2010/11'den bu yana bir sezonda en fazla kafa golü atan Trabzonspor oyuncusu oldu. Ayrıca Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta da gol atan Onuachu, Burak Yılmaz'dan (Aralık 2011-Ocak 2012) bu yana Trabzonspor formasıyla üst üste yedi karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

DEPLASMANDA SERİ GELDİ

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını (Samsunspor, Gaziantep FK, Kayserispor) kazanan Trabzonspor, Ocak 2024'ten bu yana ilk kez üst üste üç dış saha galibiyeti aldı. Bordo-mavililer, Kayseri deplasmanında Aralık 2018'den (2-0) bu yana en az iki farklı ilk galibiyetini elde etti.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın deplasmanda Zecorner Kayserispor karşısında alınan galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Nefesimiz ensenizde

Taka: Goluachu coşturdu

Günebakış: Zirvedeki fırtına Trabzon