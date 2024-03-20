Trabzonspor Kulübü, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

Spor

Trabzonspor Kulübü, eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten eski oyuncusu için yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.