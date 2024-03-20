Trabzonspor Kulübü, eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten eski oyuncusu için yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kulübü, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Eski milli futbolcu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?