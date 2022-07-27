Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'ye kiralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'ye kiralandı - Son Dakika

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