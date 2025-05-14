Trabzonspor Kupa Hasreti 5 Sezona Çıktı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında sahadan üzgün ayrıldı.

Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısında 3-2 mağlup olarak kupayı müzesine getiremeyen Karadeniz ekibi, böylelikle art arda 2 sezon oynadığı final müsabakasında hedefine ulaşamadı.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin, kupa hasreti 5 sezona çıktı.

Galatasaray, bordo-mavililer karşısında 3. kez mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 4. final karşılaşmasında kazanan taraf oldu.

Daha önce 2 kez Trabzonspor karşısında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, üçüncü kez rakibine finalde üstünlük sağladı. Trabzonspor 1 kez Galatasaray karşısında kupayı müzesine getiren taraf olmuştu.

Kupasız geçen sezon

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayacak.

Ligde 35. hafta sonunda 46 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda da önemli bir kayıp yaşadı.

Trabzonspor'un oynadığı final maçları

Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş 1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0 1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen) 1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0 1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0 1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0 (uzatmada) 1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0 1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0 1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1 1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0 1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0 2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1 2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0 2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1 2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0 2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0 2023-24 Trabzonspor Beşiktaş 2-3 2024-25 Trabzonspor Galatasaray 0-3

Kaynak: AA