Trabzonspor Kupa Yolu: Fatih Tekke İle İlk Hedef - Son Dakika
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Trabzonspor Kupa Yolu: Fatih Tekke İle İlk Hedef

Trabzonspor Kupa Yolu: Fatih Tekke İle İlk Hedef

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi geçip 10. kez kupayı istiyor.

22.04.2025 10:58
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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 defa mutlu sona ulaşan Trabzonspor, bu sezon 10. kez kupayı müzesine götürmenin peşinde. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke ise teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasını kazanmak istiyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında oynayacağı Göztepe'yi mağlup ederek tarihindeki 17. finaline yükselmeyi hedefliyor. 1974-1975 sezonunda Süper Lig'e yükseldiği ilk yılında Türkiye Kupası'nda finale çıkan Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 finalin 9'unda mutlu sona ulaştı.

İlk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'ı mağlup ederek kazanan bordo-mavililer; 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020'de ise Alanyaspor karşısında kupayı müzesine götürdü.

Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Fatih Tekke ilk kupasına uzanmak istiyor

Futbolculuk kariyerinde UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa, Rusya Premier Lig şampiyonluğu, Rusya Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gibi birçok önemli başarıya imza atan Fatih Tekke, bu kez teknik direktör olarak kupa hedefliyor. Yarı finalde Göztepe engelini aşarak finale yükselmek isteyen Tekke, teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasına bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nı 3 kez kazanmanın sevincini yaşayan Tekke, aynı başarıyı teknik adam kimliğiyle yaşamanın peşinde.

Fatih Tekke'nin göreve gelişiyle birlikte Trabzonspor'da başlayan çıkışın, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımın başında kısa sürede etkisini hissettiren genç teknik adam, bu sezon kupaya uzanarak hem takımı hem de kariyeri adına yeni bir döneme imza atmayı amaçlıyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Kupa Yolu: Fatih Tekke İle İlk Hedef - Son Dakika

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