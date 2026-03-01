Trabzonspor Kupada Başakşehir\'e Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.