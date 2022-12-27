Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Hatay maçında değişikliğe gidiyor! 4'lü savunmaya geçilecek, Valencia 11'e dönecek - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Hatay maçında değişikliğe gidiyor! 4'lü savunmaya geçilecek, Valencia 11'e dönecek

27.12.2022 10:43

Dünya Kupası arası sonrası Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Hatayspor maçında taktiksel anlamda ve oyuncu tercihlerinde değişikliğe gidiyor. Portekizli hocanın savunmada 4'lü savunmaya geçerek, Serdar Aziz'i kulübeye yollaması ve Batshuayi yerine Valencia'yı ilk 11'de başlatması, cezalı Crespo yerine de Mert Hakan'a şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor maçında sarı-lacivertliler adına sahanın en iyilerinden olarak görülen Serdar Aziz, Hatayspor maçında kulübeye çekiliyor.

TAKTİK DEĞİŞECEK

Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Hatayspor maçında taktiksel değişikliklere gidecek.

SERDAR AZİZ KULÜBEYE

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekizli hoca 4'lü savunmaya geçerek Serdar Aziz'den formayı alacak. Jorge Jesus, Hatayspor karşısında savuna hattında Gustavo ve Szalai ikilisine şans verecek.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçında muhtemel 11'i şöyle:

Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, King, Valencia

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Serdar Aziz, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Hatay maçında değişikliğe gidiyor! 4'lü savunmaya geçilecek, Valencia 11'e dönecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Hatay maçında değişikliğe gidiyor! 4'lü savunmaya geçilecek, Valencia 11'e dönecek - Son Dakika
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