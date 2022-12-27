Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor maçında sarı-lacivertliler adına sahanın en iyilerinden olarak görülen Serdar Aziz, Hatayspor maçında kulübeye çekiliyor.
Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Hatayspor maçında taktiksel değişikliklere gidecek.
Fanatik'te yer alan habere göre, Portekizli hoca 4'lü savunmaya geçerek Serdar Aziz'den formayı alacak. Jorge Jesus, Hatayspor karşısında savuna hattında Gustavo ve Szalai ikilisine şans verecek.
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçında muhtemel 11'i şöyle:
Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, King, Valencia
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Hatay maçında değişikliğe gidiyor! 4'lü savunmaya geçilecek, Valencia 11'e dönecek - Son Dakika