Trabzonspor, MKE Ankaragücü\'nü 4-2 mağlup etti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti. Bu skorla MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Saponora'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

63. dakikada Trezeguet'in penaltı noktasına doğru çıkardığı topu iyi takip eden Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Banadır Güngördü'nün sağından ağalarla buluştu. 1-1

79. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ taraftan kullandığı korner atışında kafa ile kale sahası içine gönderilen topu iyi takip eden Ali Sowe, meşin yuvarlağı kaleci Muhammet Taha Tepe'nin üstünden ağalarla buluşturdu. 1-2

88. dakikada Arif Boşluk'un ceza sahası içine ortasında Enis Destan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-2

90. dakikada Pepe, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Pasında ise Enis Destan topu ağalarla buluşturdu. 3-2

90+3. Ali Kaan'ın Umut Bozok'u düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Enis Destan meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan ağalarla buluşturdu. 4-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhan Sesigüzel

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkoviç, Eren Elmalı (Arif Boşluk dk. 83), Berat Özdemir (Visca dk. 61), Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 19) (Umut Bozok dk. 83), Trezeguet (Trezeguet dk. 83), Pepe, Enis Destan

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Mehmet Can Aydın, Mehmet Can Aydın, Salih Malkoçoğlu, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Kazımcan Karataş dk. 78), Uros Radakoviç, Mujakiç, Kitsio, Ali Kaan, Bassogog (Cephas dk. 83), Filps (Bajic dk. 88), Saponara (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Chatzigiovanis, Ali Sowe (Macheda dk. 83)

Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, Abdurrahim Dursun, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Chatzigiovanis (dk. 24), Ali Sowe (dk. 79)(MKE Ankaragücü), Visca (dk. 63), Enis Destan (dk. 88, 90 ve 90+3)(Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Baniya, Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Bahadır Güngördü, Webo (t.e), Radakovic, Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü) - TRABZON