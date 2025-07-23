Trabzonspor, Persepolis ile yenişemedi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında İsmail Kartal'ın görevi bıraktığı İran Ligi takımlarından Persepolis ile karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan maç başladığı gibi golsüz sona ererek 0-0 bitti.

ONUACHU FORMA GİYMEDİ

Karadeniz ekibinde Araz-Nahçıvan karşılaşmasında sakatlanan Paul Onuachu, bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

LİGDE İLK MAÇ KOCAELİSPOR İLE

Trabzonspor ilk hazırlık maçında Araz-Nahçıvan'a 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise Zob Ahan'ı 4-0 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında 11 Ağustos'ta Kocaelispor ile karşılaşacak.