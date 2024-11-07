Trabzonspor Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sabah saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas ve orta şut sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. 6'ya 5 iki takımlı oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.