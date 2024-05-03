Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda 22 oyuncu yer aldı. Bonkovic ve Hüseyin Türkmen ise kafilede yer almadı. Trabzonspor, karayolu ile Samsun'a hareket etti.

03.05.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda ise 22 oyuncu yer alırken, Bonkovic ve Hüseyin Türkmen kafilede yer almadı. Trabzonspor, karayolu ile Samsun'a hareket etti.

Trabzonspor'un maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Mahmoud Trezeguet, Edin Vısca, Paul Onuachu, Enis Destan" - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Hüseyin Türkmen, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Samsunspor, Trendyol, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:55:10. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement