Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Samsunspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanın ardından bordo-mavili kafile otobüsle Samsun'a hareket etti.
Trabzonspor'da tedavilerine devam edilen Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ile genç oyuncular Taha Emre İnce ve Boran Başkan kafilede yer almadı.
