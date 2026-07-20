Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını 23 Temmuz'da gideceği Avusturya'nın Schladming Kasabasında sürdürecek.
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