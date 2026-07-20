Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Tamamladı
20.07.2026 13:42
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Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını 23 Temmuz'da gideceği Avusturya'nın Schladming Kasabasında sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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