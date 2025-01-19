Trabzonspor - Sivasspor Mücadelesi

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 38. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor yarın saat 20.00'de Sivasspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 22 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürme adına söz konusu müsabakaya büyük bir önem veriyor. Trabzonspor için mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

Konuk ekip Sivasspor ise 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 20 puan ile 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip için Trabzonspor mücadelesi 6 puan değerinde.

Ligde 38. randevu

Trabzonspor ile Sivasspor arasında ilk Süper Lig mücadelesi 16 Eylül 2005'te yapıldı. Bu süreç iki takım bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 16, kırmızı-beyazlılar ise ise 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 11 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz ekibinin 51 golüne, Sivas 42 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ise Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 18 maçta bordo-mavililer 11 galibiyet elde ederken Sivasspor ile 1'i hükmen olmak üzere 3 kez kazandı. 4 maç ise berabere bitti. Trabzonspor attığı 27 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

Genelde 42 maç

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynan Süper Lig ve Türkiye Kupa mücadelelerinde de yine Trabzonspor, galibiyet sayılarında önde yer alıyor. İki takım arasında oynanan 42 maçta Karadeniz ekibi 19, Sivas da 12 galibiyet elde etti. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 69 golüne, Sivas takımı 49 golle cevap verdi.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. - TRABZON