Trabzonspor - Sivasspor Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor - Sivasspor Mücadelesi

Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ederek ligdeki 3 puan mücadelesine çıkacak.

19.01.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 38. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor yarın saat 20.00'de Sivasspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 22 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürme adına söz konusu müsabakaya büyük bir önem veriyor. Trabzonspor için mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

Konuk ekip Sivasspor ise 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 20 puan ile 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip için Trabzonspor mücadelesi 6 puan değerinde.

Ligde 38. randevu

Trabzonspor ile Sivasspor arasında ilk Süper Lig mücadelesi 16 Eylül 2005'te yapıldı. Bu süreç iki takım bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 16, kırmızı-beyazlılar ise ise 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 11 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz ekibinin 51 golüne, Sivas 42 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ise Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 18 maçta bordo-mavililer 11 galibiyet elde ederken Sivasspor ile 1'i hükmen olmak üzere 3 kez kazandı. 4 maç ise berabere bitti. Trabzonspor attığı 27 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

Genelde 42 maç

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynan Süper Lig ve Türkiye Kupa mücadelelerinde de yine Trabzonspor, galibiyet sayılarında önde yer alıyor. İki takım arasında oynanan 42 maçta Karadeniz ekibi 19, Sivas da 12 galibiyet elde etti. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 69 golüne, Sivas takımı 49 golle cevap verdi.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Trabzonspor, Sivasspor, Politika, trabzon, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Sivasspor Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor - Sivasspor Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.