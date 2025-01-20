Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Yendi

Trabzonspor, Sivasspor\'u 4-0 Yendi

Trabzonspor, Süper Lig 20. haftasında Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

20.01.2025 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.

Kaynak: ANKA

Trabzonspor, Ozan Tufan, Sivasspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi
22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 00:25:20. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.