Trabzonspor, Sivasspor\'u 4-0 Yendi

(ANKARA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.
Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.
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