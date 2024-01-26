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Trabzonspor, son 5 yılın en kötü ikinci yarı başlangıcını yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor, son 5 yılın en kötü ikinci yarı başlangıcını yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında sadece 1 puan toplayarak son 5 yılın en kötü başlangıcını yaptı. İlk 3 haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, galibiyetle tanışamadı. Ayrıca, oyuncusu Hüseyin Türkmen sakatlandı ve sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi.

Trabzonspor, son 5 yılın en kötü ikinci yarı başlangıcını yaptı
26.01.2024 - 12:01,
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Süper Lig'de son 5 yılın en kötü 2'nci yarı başlangıcını yapan Trabzonspor, geride kalan 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Yeni sezonunun ilk yarısını 36 puanla 3'üncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp henüz galibiyetle tanışamadı.

İkinci yarıya Antalyaspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan, geçen hafta sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Karadeniz ekibi, Karadeniz derbisinde yaraları saramadı. Bordo mavililer dünkü deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 3 maçta hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Trabzonspor, bu istatistikle son 5 yılın en kötü ikinci yarı başlangıcını yapmış oldu. 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında; 3 galibiyetle 9 puan toplayan bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunun ikinci yarısının ilk 3 haftasında ise 3 galibiyetle 9 puan toplamıştı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısına ilk 3 haftada 3 beraberlikle başlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısına ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayarak 6 puan elde etti. 2023-2024 sezonunun ikinci yarısına ise en kötü başlangıcı yapan bordo mavililer, 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sadece 1 puana uzanabildi.

HÜSEYİN TÜRKMEN'İN TALİHSİZLİĞİ

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında oyunun 20'nci dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden oyuncusu Hüseyin Türkmen, büyük bir şanssızlık yaşadı. Sezon başında kas yaralanması nedeniyle yaşadığı sakatlıktan ötürü uzun süre sahalardan uzak kalan Türkmen, bu sezon ilk kez ligin 4'üncü hafta karşılaşmasında Kasımpaşa maçında forma giyinmişti. Oyunun 70'inci dakikasında oyuna dahil olan Hüseyin Türkmen bu maçta sakatlığı nüksedince bir süre daha sahalara dönemedi. Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynanan Sivas maçı kadrosuna dahil edilen oyuncu ancak 20'nci haftada deplasmanda Antalyaspor ile oynanan maçının 84'üncü dakikasında oyuna dahil olmuş ve 6 dakika süre alabilmişti. Trabzonspor'un 21'inci haftada sahasında oynadığı Galatasaray maçına ilk kez ilk 11'de başlayan oyuncu, 90 dakika süre almıştı. Türkmen Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de maça başlamış ve karşılaşmanın 20'nci dakikasında rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlanarak sahayı sedye ile gözyaşları içinde terk etmişti. Trabzonspor Kulübü'nden oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği ve en kısa sürede operasyonun planlandığı kaydedildi.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yerel gazeteler de Trabzonspor'un hem kötü gidişatını hem de Çaykur Rizespor deplasmanında alınan mağlubiyeti farklı başlıklarla okuyucularına duyurdu. Yerel gazeteler bugünkü sayılarında şu başlıklara yer verdi:

Kuzey Ekspres: Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün.

Taka: Yönetim bekleme acil takviye.

Karadeniz: İlhan Palut Avcı'ya ders verdi.

Sonnokta: Trabzon kan kaybediyor.

Günebakış: Trabzon acı veriyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Trabzonspor, son 5 yılın en kötü ikinci yarı başlangıcını yaptı - Son Dakika


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