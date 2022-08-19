LAHTIMI VE GENÇ KALECİ HAKAN KAFİLEDEAntalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla saat 16.30'da Antalya'ya gitti. Trabzonspor'un kamp kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Serkan Asan ve Edin Visca yer almadı. Kafilede genç kalecilerden Kağan Moradaoğlu yerine Hakan Aydın dahil edilirken yeni transfer Lahtimi de yeni takımda ilk kez kamp kadrosunda yer aldı.Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Fraport TAV Antalyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: "Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Taha, Bartra, Eren, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Bardhi, Kerem, Abdülkadir, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf, Trezeguet, Djaniny, Emrehan, Cornelius"- Trabzon

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde - Son Dakika

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