Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde

19.08.2022 18:32
Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla deplasmana gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla deplasmana gitti. Trabzonspor'un son transferi Mountassir Lahtimi, Antalyaspor kamp kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda yarın saat 21.45'te oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavililerde, transferi dün akşam tamamlanan Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi yeni takımıyla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

LAHTIMI VE GENÇ KALECİ HAKAN KAFİLEDEAntalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla saat 16.30'da Antalya'ya gitti. Trabzonspor'un kamp kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Serkan Asan ve Edin Visca yer almadı. Kafilede genç kalecilerden Kağan Moradaoğlu yerine Hakan Aydın dahil edilirken yeni transfer Lahtimi de yeni takımda ilk kez kamp kadrosunda yer aldı.Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Fraport TAV Antalyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: "Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Taha, Bartra, Eren, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Bardhi, Kerem, Abdülkadir, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf, Trezeguet, Djaniny, Emrehan, Cornelius"

- Trabzon
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde - Son Dakika
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