Trabzonspor taraftarı yeni hocayı seçti; tercih yabancı mı yerli mi, Arda Turan mı?

TRABZONSPOR'DA Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, bordo-mavili taraftarlar yeni teknik direktör tercihlerini paylaştı.

Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken, 2025-26 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgili yönetim kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir tarafından hazırlanacağı belirtilirken, bordo-mavili taraftarlar da yeni teknik direktör tercihlerini değerlendirdi.

'BEN YABANCIDAN YANAYIM'

Taraftarlardan Tuğçe Sarı, takımın yeni teknik direktörünün yabancı bir isim olması gerektiğini ifade ederek, "Yabancı biri gelmeli çünkü Mohamed Salah'ın düzeyine uygun olmalı. Fatih Tekke'nin bunu başaramayacağını en başta anlayanlardan biriydim. Ben öğretmenim ve her çocuğun arasında büyük farklar olduğunu sezinliyorum. Fatih Tekke de bu takıma göre birazcık küçük kaldı gibi geldi bana. Mohamed Salah'ın düzeyine kadar olabileceğini düşünmüştüm. Haklarında hayırlısı olsun. Abdullah Avcı'da Şenol Güneş de kesinlikle olmamalı. Arda Turan'da Galatasaraylı, Trabzonsporlu birinin dışında fayda vereceğini düşünmüyorum. Fatih Terim iyi ama ben yabancıdan yanayım" dedi.

'YERLİ BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN YANAYIM'

Muzaffer Çamkerten, yabancı bir teknik direktör ismine yakın olmadığını belirterek, "Fatih Tekke'nin gitmesine gerçekten üzüldük ama ben yine yerliden yanayım. Tolunay olabilir, Arçil olabilir ama ben yabancıdan yana değilim. Fatih Tekke'ye de içim pek akmıyor. Kariyerli bir teknik direktör ve başarıları tartışılmaz ama yine pek istemiyorum. Şenol Güneş gelsin tekrardan. Yerliden ve bölgemizden bir teknik direktörden yanayım" diye konuştu.

'ARDA TURAN İŞİNİ İYİ YAPAR'

Güven Erol da, "Gitmesine üzüldük ama böyle de çok ilerlemiyordu. Bence, İlk 11'de hatalar oluyordu her hafta farklı şeyler oluyordu. Ben Arda Turan'dan yanayım. Fatih Terim'den yana değilim. Arda Turan işinin iyi yapar, takımı halleder diye düşünüyorum" dedi.