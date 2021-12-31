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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2021 20:24
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Avcı, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, herkesin esenlik ve umut dolu, sağlıklı, bereketli ve barış içinde çok güzel bir yıl yaşamasını diledi.

Gururla ve mutlulukla görev yaptığı Trabzonspor'da 415'inci günü olduğunu belirten Avcı, "Geldiğim gün söylediğim 'Durgun denizleri değil, dalgalı denizleri seçtim' ifadesi, yaşadığımız başarılar ve gelişen oyunumuzun sayesinde güvenli bir limana dönüştü. Taraftarlarımızın oynadığımız oyuna ve elde ettiğimiz başarılara güven duyması, bizimle birlikte savunma ve bizimle birlikte hücum yapması yeni yılda onlardan en büyük beklentimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, taraftarlarla birlikte daha güçlü olduklarının da altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu pozitif desteklerini bize vermeye devam ettikçe biz de ekibimizle, yönetimimizle ve bütün çalışanlarımızla onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılın ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Coğrafyamızın güzel insanlarının tutkularıyla, samimiyetleriyle ve pozitif destekleriyle yeni yılda stadımızı doldurmalarını bekliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Yeni Yıl, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
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