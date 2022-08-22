Abdullah Avcı: "Bu süreçten güçlü çıkacağız" - Son Dakika
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Abdullah Avcı: "Bu süreçten güçlü çıkacağız"

22.08.2022 12:17
Abdullah Avcı: "Bu süreçten güçlü çıkacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, farklı kaybettikleri Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası oyuncularıyla bir araya geldiği geri bildirim toplantısında uyarılarda bulunarak süreçten güçlü çıkacaklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, farklı kaybettikleri Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası oyuncularıyla bir araya geldiği geri bildirim toplantısında uyarılarda bulunarak süreçten güçlü çıkacaklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında alınan 5-2'lık şok yenilgi sonrası takımın teknik patronu Abdullah Avcı, her maç sonrası yaptığı geri bildirim toplantısında oyuncularıyla bir araya gelerek yaşanan süreci değerlendirdi. Futbolun içerisinde bunların olabileceğini aktaran deneyimli teknik adam önemli olanın gerekli dersleri çıkartarak geriye değil önlerine bakmak olduğunu vurguladı. Önümüzdeki haftaların yoğun maç trafiğinde geçeceğini oyuncularına aktaran Avcı, karakterli ve iyi bir takımın parçası olduklarını ve bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında karşılaşacakları FC Kopenhag takımına ayrı bir parantez açan deneyimli teknik adam sezonun en kritik ve telafisi olmayan müsabakasına çıkacaklarını vurgulayarak, "Bu takıma sonun kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyor. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Planlarımızda bir şaşma olmasın ve hedeflerimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım" diyerek oyuncularını zorlu karşılaşmaya motive ediyor.

Avcı, Avrupa'da Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Avrupa'da ilk galibiyetini yaşamak istiyor. UEFA Avrupa Şampiyonlar Lig'i Play-Off Turu'nda sahasında Danimarka'nın FC Kopenhag takımını 2-1'in rövanşında ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın yanı sıra, Karadeniz ekibinin başında ise ilk Avrupa galibiyetini almak için saha kenarında taktik savaşı verecek.

Avcı, bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Lig'inde 3'ncü eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile 3-3 ve 1-1'lik skorlar alarak turu geçen taraf olmuştu. Play-Off maçında ise İtalya'nın Roma takımı karşısında 2-1 ve 3-0'lık mağlubiyetlerle ayrılarak Avrupa'ya veda etmişti. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Bu süreçten güçlü çıkacağız' - Son Dakika

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