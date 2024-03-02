Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı\'yı Kuşak Karadeniz Uşakları Horon Akademisi Derneği ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı, Kuşak Karadeniz Uşakları Horon Akademisi Derneği üyeleri ziyaret etti.
2021-22 sezonu şampiyonluk kutlamalarında da sahne alan ve "Kasketliler" olarak bilinen Kuşak Karadeniz Uşakları Horon Akademisi Derneği'nin üyeleri, Dünya Kasketliler Günü vesilesi ile bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya ziyarette bulundu.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete Kuşak Karadeniz Uşakları Horon Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Durgun ile dernek üyeleri katıldı.
Durgun, kasket ateşini tekrar yakan teknik direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Abdullah Avcı hocamızın gündeme taşıdığı kasket imajıyla gelen şampiyonluk sonunda, kutlamalarda bu imajla bağ kurmak için Cumhuriyet döneminde giyilmeye başlanan ve yöremizde kasketin yayılmasında etken olan dönem kıyafetiyle sahne almayı tercih etmiştik. Bu kıyafetler biz eski halk oyuncular ve horon üstatları tarafından yayla şenliklerinde giyilirdi fakat kutlamalarla birlikte bizimle bütünleşti ve halk oyunları ekipleri arasında 'Kasketliler' olarak anılmaya başladık. Hem bu imaj için hem de şampiyonluğa taşıyan emeklerinden ötürü Abdullah hocamıza Kasketliler Günü dolayısıyla teşekkür etmek istedik."
Durgun, özel yapım kasket ve kasketli horon oynayan ekip fotoğrafını teknik direktör Abdullah Avcı'ya hediye etti.
Abdullah Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ben İstanbul Kasımpaşa'da doğdum büyüdüm. Benim gençlik zamanlarımda İstiklal Caddesi'nde insanları genellikle kasketle görmeye alışmıştım. O dönemler ben de zaman zaman kasket takıyordum. Trabzonspor'a ilk geldiğimde Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in kasket taktığı fotoğrafları gördüm. Başakşehir ile oynadığımız ve kazandığımız Süper Kupa finali karşılaşmasından sonra da ilk kez kasketimi taktım. O gün taktığım kasketin ardından kasket ateşi tekrar yandı ve artık yılın 61. günü Dünya Kasket Günü olarak kutlanıyor. Böyle önemli bir güne katkı sağlayan bir isim olmak benim için büyük bir mutluluk."
Avcı, ziyaret anısına Prof. Dr. Orhan Durgun'a imzaladığı bordo-mavili forma armağan etti.
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