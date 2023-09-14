Thiago aşkı bitmiyor! Trabzonspor, dünyaca ünlü orta saha için son bir hamle yapacak - Son Dakika

Thiago aşkı bitmiyor! Trabzonspor, dünyaca ünlü orta saha için son bir hamle yapacak

Son Güncelleme: 14.09.2023 12:06

Trabzonspor, Thiago için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala son bir hamle daha yapacak. Bordo-mavililer, Brezilyalı orta sahayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor. Dünyaca ünlü orta saha için gözünü karartan bordo-mavililer, sınırları zorluyor.

SON BİR HAMLE YAPILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Thiago için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala son bir hamle daha yapacak. Bordo-mavililer, Brezilyalı orta sahayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İMZA PARASI VERİLECEK

Liverpool ile sözleşmesinin son senesine giren Thiago'ya imza parası da ödenecek. Böylece Trabzonspor, transferi bonservis parası ödemeden bitirmeyi deneyecek.

Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor! Son bir hamle daha yapacaklar
Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor! Son bir hamle daha yapacaklar
Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor! Son bir hamle daha yapacaklar

Thiago Alcantara, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thiago aşkı bitmiyor! Trabzonspor, dünyaca ünlü orta saha için son bir hamle yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Thiago aşkı bitmiyor! Trabzonspor, dünyaca ünlü orta saha için son bir hamle yapacak - Son Dakika
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