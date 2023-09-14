Thiago aşkı bitmiyor! Trabzonspor, dünyaca ünlü orta saha için son bir hamle yapacak

Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor. Dünyaca ünlü orta saha için gözünü karartan bordo-mavililer, sınırları zorluyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Thiago için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala son bir hamle daha yapacak. Bordo-mavililer, Brezilyalı orta sahayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Liverpool ile sözleşmesinin son senesine giren Thiago'ya imza parası da ödenecek. Böylece Trabzonspor, transferi bonservis parası ödemeden bitirmeyi deneyecek.
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