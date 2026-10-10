Trabzonspor, Thomas Reis ile Samsunspor'u 3-0 yenip 153 gün sonra dış sahada kazandı - Son Dakika
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Trabzonspor, Thomas Reis ile Samsunspor'u 3-0 yenip 153 gün sonra dış sahada kazandı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 153 gün sonra dış sahada kazandı. Thomas Reis, eski takımı Samsunspor karşısında ilk deplasman galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, dış sahada 153 gün sonra kazandı.

Ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçta galip gelen Trabzonspor, dış sahada 4. maçında kazandı.

Kasımpaşa ile ilk hafta 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybederken beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

Ligde bu hafta Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmandaki kötü gidişatı sonlandırdı.

Son deplasman galibiyeti geçen sezondu

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etmişti.

9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman karşılaşmasını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup ederek 153 gün aradan sonra dış sahada galip geldi.

Reis ile ilk deplasman galibiyeti

Trabzonspor, bu sezon 4 dış saha maçını 3 teknik adam yönetiminde oynadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya ise Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından Fatih Tekke ile yollar ayrılırken TÜMOSAN Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı.

Reis, eski takımı Samsunspor karşısında deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor, Thomas Reis ile Samsunspor'u 3-0 yenip 153 gün sonra dış sahada kazandı - Son Dakika
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