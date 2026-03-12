Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık - Son Dakika
Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Trabzonspor\'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık
12.03.2026 16:53  Güncelleme: 17:06
Trabzonspor\'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncunun Galatasaray maçına yetiştirilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

TRABZONSPOR'DA BATAGOV SAKATLANDI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Batagov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncu, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek. Batagov'un milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesinin zor olduğu ancak dev maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edileceği öğrenildi.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelenin 4 yada 5 Nisan tarihinde oynanması bekleniyor.

Galatasaray, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Yine GS’nin rakibi felakete uğramış. Her hafta aynı tarz başlık, çok ilginç değil mi sizce de? :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
