Trabzonspor\'u karıştıran iddia: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır birbirine girdi

Spor

2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile KAPTAN Uğurcan Çakır arasında gerilim yaşandığı iddia edildi.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞTILAR

Sözcü'nün haberine göre; Uğurcan Çakır'ın, kendisine küfreden siyah-beyazlı taraftarlarla yakın ilişki kuran hocasına kırıldı. İkili arasında maçın ardından soyunma odasında tartışma çıktığı da öne sürüldü. Yaşanan bu krize el koyan Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirmesi büyük yankı uyandırdı.

GÜNEŞ, İDDİALARA YANIT VERİLECEK

Bu iddiaların ardından teknik direktör Şenol Güneş, dikkat çeken bir hamle yaptı. Güneş, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. Deneyimli teknik adam, bu basın toplantısında iddialara cevap verecek.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş - Trabzonspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermiş ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından açıklama yapmıştı.

Ertuğrul Doğan, "Uğurcan bizim gözbebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez" demişti.