Trabzonspor'u karıştıran iddia: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır birbirine girdi - Son Dakika
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Trabzonspor'u karıştıran iddia: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır birbirine girdi

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Beşiktaş'a 2-1 yenildikten sonra Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile kaptan Uğurcan Çakır'ın maçın ardından soyunma odasında tartışma yaşadığı öne sürüldü. Uğurcan Çakır'ın, kendisine küfreden siyah-beyazlı taraftarlarla yakın ilişki kuran hocasına kırıldığı belirtildi. Güneş, bu iddialara 19 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla yanıt verecek.

18.02.2025 17:18  Güncelleme: 17:37
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2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile KAPTAN Uğurcan Çakır arasında gerilim yaşandığı iddia edildi.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞTILAR

Sözcü'nün haberine göre; Uğurcan Çakır'ın, kendisine küfreden siyah-beyazlı taraftarlarla yakın ilişki kuran hocasına kırıldı. İkili arasında maçın ardından soyunma odasında tartışma çıktığı da öne sürüldü. Yaşanan bu krize el koyan Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirmesi büyük yankı uyandırdı.

Trabzonspor'u karıştıran iddia: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır birbirine gird

GÜNEŞ, İDDİALARA YANIT VERİLECEK

Bu iddiaların ardından teknik direktör Şenol Güneş, dikkat çeken bir hamle yaptı. Güneş, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. Deneyimli teknik adam, bu basın toplantısında iddialara cevap verecek.

Trabzonspor'u karıştıran iddia: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır birbirine gird

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş - Trabzonspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermiş ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından açıklama yapmıştı.

Ertuğrul Doğan, "Uğurcan bizim gözbebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez" demişti.

Trabzonspor\'u karıştıran iddia: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır birbirine girdi

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Son Dakika Spor Trabzonspor'u karıştıran iddia: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Can dostum:
    Şenol Güneş Emekli Olma Zamanın Geldi Başarı Yok Naşla 219 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ıslıklanmaya tahammülün yoksa futbolu bırakacaksın uğurcancım demekki sen daha profesyonel bile olamamışsın bide kalkıp istanbul takımlarına rakibiz diye geçiniyorsunuz sizin rakibiniz 1461 trabzon rizespordur 0 223 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Ertuğrul Doğan: "Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum." ferhat sen her gün fb gs yalakasısın, eziklikten bitik haldesin. Çok acizsin be, Beşiktaşlılara yazık ki takımına zarar veriyosun. Trabzonspor'u konuşma sen. En iyi bildiğin işi yap, yalakaol sadece :) 74 0 Yanıtla
  • Abdulkadir Çam:
    Ferhat eser sen gecek bir aile vocuğımusun merak ettim 48 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    herhangi bir taraftar grubu hakaret etmeden oyuncuları eleştirebilir ancak trabzonspor'umuza Şenol güneş'in herhangi bir faydası olamayacağından dolayı acilen gönderilmesi gerekiyor takımımızdan Şenol Güneş defalarca gidip geldi mayası bozuk olduğu için yine aynı şey olacak ve hiçbir şey değişmeden geri gidecek aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemek Karadenizli ruhuna uymaaz 39 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ulan maydanoz yorumcu ferat küfürü savunan o küfürü hak eder sen küfürü savunuyorsun Uğurcan adam gibi adam Milli kalecimiz ... 12 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    8taşa yattın gudubet şenollu hamsispor , bu sana yakışmadı.. 3 6 Yanıtla
  • Tigo Plt:
    senol gunes besiktas icin yirtar kendini kaleci ugur cakir sa galatasaray icin .gs den 5 gol yiyince mutluydun o zaman bu olaylarada tepkilerede karsi gelmeyecen .anlayacaginiz trabzon yarisi gs yarisi bjk bi tarbzonspor olamadilar yazik gercektrn 2 2 Yanıtla
  • gökhan çelik:
    ayın ettin Beşiktaş yakışmadı 1 2 Yanıtla
  • Ziya gencalioglu:
    senolla gorusmeye gerek yok nazikce kovacaksin 1 1 Yanıtla
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