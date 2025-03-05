Trabzonspor U19'da Final Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor U19'da Final Umudu

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde finale yükselebileceklerine inanıyor.

05.03.2025 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trabzonspor U19 Takımı oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseleceklerine inanıyor

TRABZON - UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'nda oyuncular, organizasyonda finale çıkabileceklerine inandıklarını söyledi.

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19, İtalya ekibi Atalanta U19'u penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından bordo-mavili oyunculardan Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan ve Ahmet Doğan Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bican Tibukoğlu: "Penaltı atışlarında taraftarın isteği bana özgüven verdi"

Turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını belirten Bican Tibukoğlu, "Penaltı atışlarında taraftarın isteği bana özgüven verdi. O özgüvenden dolayı panenka vurdum ve gol oldu. Daha önce planlamıştım ve antrenmanlarda çalışıyordum. Taraftarlarımızın desteği ile kazandığımız için çok mutluyum. Onlar bugün önemli bir etken oldu. A Takımda oynamayı çok istiyorum. İnşallah şans gelir ve oynarım" ifadelerini kullandı.

Alihan Erdoğan: "Disiplinden vazgeçmedik"

Çok iyi bir mücadele olduğunu aktaran Alihan Erdoğan da, "Takım arkadaşlarımızla bir birimize olan güvenimiz tam. Ben erken bir gol bekliyordum. Bunun dışında sahada her şey istediğimiz gibi ilerledi. Penaltılarda galip gelmesini bildik. Disiplinden vazgeçmedik ve galip geldik" dedi.

Ahmet Doğan Yıldırım: "Trabzonspor'dan her zaman iyi kaleciler çıkmıştır"

Trabzonspor U19 kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım ise, "Kupayı alacağımıza da inanıyoruz. Türkiye'de lig kupasını ve Avrupa'da kupayı alacağımıza inanıyorum. Bu bir beklenti değil. Buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Müsabakayı eski bir kaleci olan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın da izlediğinin hatırlatılması üzerine Ahmet Doğan Yıldırım, "Oyuna odaklı olduğum için dışarıyla fazla ilgilenemedim. İzleyeceklerini biliyordum ama tribünde görmedim. Şenol Güneş bu kulübün efsane kalecisi, Uğurcan Çakır ağabey de aynı. Trabzonspor'dan her zaman iyi kaleciler çıkmıştır. Böyle de devam ediyor" cümlelerine yer verdi.

Her genç oyuncu gibi kendisinin de hedefinin uzun yıllar Trabzonspor forması giymek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum. Sonrasında Avrupa'da forma giymek istiyorum ve A Mili Takım'ın da formasını giymeyi hedefliyorum. Hepimiz çok çalışıyoruz. Herkesin farklı tecrübeleri var herkes tecrübelerini ortaya koydu ve kazandık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Trabzon, Gençlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor U19'da Final Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:18 Detaylar ortaya çıktı: Acun’un başını bu maçlar yakmış Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 22:42:00. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor U19'da Final Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.