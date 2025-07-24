Trabzonspor, Ümraniyespor ile Hazırlık Maçı Oynayacak

Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını 26 Temmuz Cumartesi günü Trendyol 1 Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlanacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Trabzonspor'un burada oynayacağı son hazırlık maçının programı belli oldu. Bordo-mavililer, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinde Erzurum kampı sona erecek ve yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar 4 hazırlık müsabakası oynadı. Trabzon'da Dinamo Tiflis ile 1-1 kalırken, Erzurum'da yaptığı 3 müsabakada ise Araz Nahçivan'a 3-2 yenildi, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti ve Persepolis ile 0-0 berabere kaldı. - TRABZON