Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı - Son Dakika
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Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı

20.07.2022 16:01

Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler takımdan ayrıldı. Deneyimli kalecinin yeni adresi Süper Lig ekiplerinden Hatayspor oldu. Trabzonspor açıklamasında Erce Kardeşler'in 400 bin euro bedelle Hatayspor'a gittiğini belirtti.

Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan'ın alternatifi olarak yıllarca görev yapan Erce Kardeşler, şampiyonluk sevinci yaşadığı kulübüne veda etti. Erce Kardeşler, Hatayspor ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un file bekçisi takımdan ayrıldı! Yeni kulübüne imzayı attı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

ALTINORDU'DA YILDIZI PARLAMIŞTI

Yeşil Bursa'dan, Altınordu'ya oradan da şampiyonluk sevinci yaşayacağı Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki Erce Kardeşler geçen sezon 4 maçta forma şansı buldu.

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Erce Kardeşler, Hatayspor'da Erce Kardeşler, Hatayspor'da Son dakika spor: Trabzonspor: 'Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' Son dakika spor: Trabzonspor: 'Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'

Erce Kardeşler, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı - Son Dakika
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