Trabzonspor'un 57. Kuruluş Yılı Kutlamaları - Son Dakika
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Trabzonspor'un 57. Kuruluş Yılı Kutlamaları

Trabzonspor'un 57. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu tarafından düzenlendi. Kutlama programına bin taraftar katıldı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da programa katıldı. Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, Trabzonspor'un zirveye oynama hedeflerini vurguladı.

04.08.2024 21:20
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Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi.

Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.

Alanda kurulan sahne ve çevresinde müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynanırken, taraftarlar bayraklar ve meşaleler eşliğinde takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Ardından sahneye gelen Ertuğrul Doğan, burada yaptığı açıklamada transfere ilişkin bilgi verdi.

İsim vermesi durumunda fiyatların arttığını hatırlatan Doğan, "Kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım. Bugüne kadar 9 transfer yaptık, yaklaşık 4-5 transfer daha olacakmış gibi duruyor. Eksiklerimizin farkındayız. Geçen sene hep beraber bizim de hoşnut olmadığımız bir sezon yaşadık. Dolayısıyla çok üzüldük, üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Maliyetler Trabzonspor'a uygun hale geldiği an transferi açıklayacağız. Son aşamadayız, önümüzdeki hafta içinde büyük çoğunluğunu bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor'u zirveye oynatma zorunlulukları bulunduğunu aktaran Doğan, "Ben de yaklaşık olarak 25-30 yıl önce sizler gibi taraftardım, buralarda bağırıyordum. Şimdi başkan olarak konuşuyorum. Benim açımdan farklı bir duygu. İnanın sizin aklınızdan ne geçiyorsa benim aklımdan da o geçiyor. Bu takımı zirveye oynatmak zorundayız, bunun için ne lazımsa da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti:

"Sezonun başlamasına az kaldı, biraz eksiklerimiz var ama bunları en yakın zamanda tamamlayacağız. Siz de inanın buna. Biz hocamızla, futbolcularımızla hepimiz ne için bir araya geldiğimizi biliyoruz. Bu sene zirve yürüyüşünde olacağız. Tüm dünyanın konuşacağı şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Bu uzun bir yol, tek başına Trabzon yönetimin başarabileceği bir iş değil. Camianın tüm bileşenlerine ihtiyacımız var, bunun iyi günü ve kötü günü var. Tek önemli nokta bu renklerin yanında olmak. Sizlerden ricam ne olursa olsun hocanızın yanında olun, dünyanın en büyük şehir takımına sahip çıkın. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah bu heyecanınızı, mutluluğunuzu ve enerjinizi tüm sezon boyunca görmek istiyorum."

"Hedefimiz UEFA Ligi'ne katılmak"

Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kulübün son kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem'in vefat haberini aldıklarını belirten Doğan, camiaya ve Erdem ailesine baş sağlığı diledi.

Doğan, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaşacakları müsabakaya ilişkin ise "Hedefimiz UEFA Ligi'ne kalmak. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bir şekilde Trabzonspor hak ettiği yerde olmak zorunda. UEFA Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum. Takımın yavaş yavaş hazır olmaya başladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Ertuğrul Doğan, ilk meşaleyi yaktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un 57. Kuruluş Yılı Kutlamaları - Son Dakika

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