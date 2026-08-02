Trabzonspor'un 59. Yılı ve İlk Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
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Trabzonspor'un 59. Yılı ve İlk Şampiyonluk Kutlaması

Trabzonspor\'un 59. Yılı ve İlk Şampiyonluk Kutlaması
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Trabzonspor, 59. kuruluş ve 50. şampiyonluk yılını coşkuyla kutladı. Başkan Doğan önemli mesajlar verdi.

TRABZONSPOR Kulübü'nün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bizim taşıdığımız geçmişten geleceğe uzanan büyük bir miras ve Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır. Bugünü mücadelemizin sebebidir, geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı dolayısıyla çeşitli kutlama programları düzenlendi. Kent sokakları Trabzonspor bayraklarıyla donatılırken, kutlamalar kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Ziya Bey Trabzonspor Tesisleri'nden, Atatürk Alanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirilerek, 1975-1976 sezonuna ait gazete manşetleri, tarihi fotoğraflar ve özel arşiv belgelerinden oluşan sergi gezildi.

'BİZ ZAMANIMIZIN TAMAMINI TRABZONSPOR İÇİN HARCIYORUZ'

Programda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bugün burada yalnızca bir kuruluş yıl dönümü kutlamıyoruz. Bugün bir şehrin ayağa kalkışını, Anadolu'nun futboldaki büyük devrimi ile bordo ve mavinin tam 59 yıldır süren onurlu mücadelesini kutlamak için bir aradayız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu kutsal armanın hakkını verebilmek için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Bazen zorlandık, bazen önümüze engeller çıkarıldı ama hiçbir zaman bir adım bile geri atmadım çünkü biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız geçmişten geleceğe uzanan büyük bir miras ve Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır. Bugünü mücadelemizin sebebidir, geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Kıymetli Trabzonsporlar, taraftarlarımız, camiamız, bu armaya gönül veren herkes şunu bilmelidir ki; Biz, Trabzonspor'la yaşıyoruz, biz zamanımızın tamamını Trabzonspor için harcıyoruz. Göreve geldiğimizde hayal olan pek çok hedefi birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, inançla ve cesaretle devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı, dünyanın neresinde olursa olsun. Göğsünü gere gere 'Ben Trabzonsporluyum' diyeceği yarınlar için canla baş çalışıyoruz" dedi.

AHMET METİN GENÇ: GURURLA KUTLUYORUZ

Birlik ve beraberlik mesajı veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bugün yalnızca Trabzonspor'umuzun 59'uncu kuruluş yıl dönümünü değil, aynı zamanda Anadolu ihtilali olarak tarihe geçen ilk şampiyonluğumuzun 50'nci yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Trabzonspor'un kazandığı kupalar sadece sportif başarıları temsil etmiyor; bu şehrin karakterini, güce karşı dimdik duran duruşunu ve mücadele azmini simgeliyor. Trabzonspor, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında başlayan büyük yürüyüşüyle Anadolu'nun futbol tarihini değiştiren bir destan yazdı. Bu destanı oluşturan kurucularımızı, yöneticilerimizi, teknik adamlarımızı ve ebediyete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

MAHMUT ÖREN: DESTEK VE BİRLİK OLALIM

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un gelecek nesillere bırakılacak en değerli emanet olduğunu kaydederek, "Nerede bordo mavi forma varsa, nerede bu arma için atan bir yürek varsa Trabzonspor oradadır. Kıymetli Trabzonsporlular, bu arma gelecek nesillere bırakacağımız en değerli emanetimizdir. Sevelim, sahip çıkalım, destek olalım ve birlik olalım. Zira ona sahip çıkmak bu şehrin tarihine, kültürüne ve ortak hafızasına sahip çıkmaktır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un 59. Yılı ve İlk Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika

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