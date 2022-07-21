Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Avusturya, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı - Son Dakika

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