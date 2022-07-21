Trabzonspor, yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı.
Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan bordo-mavililer, Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde akşam saatlerinde toplanarak ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti.
Antrenman, geniş alan oyunlarıyla son buldu.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı - Son Dakika