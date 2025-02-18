Trabzonspor'un Büyük Rakipleriyle Kayıpları Sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un Büyük Rakipleriyle Kayıpları Sürüyor

Trabzonspor, bu sezon büyük rakiplerine karşı 7 maçta galibiyet alamadı ve 3 yenilgi yaşadı.

18.02.2025 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken bu sezon 4 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebildi.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Güneş ile galibiyeti yok

Trabzonspor, üç büyük rakibiyle ligde bu sezon 4 karşılaşmasını da 5. kez takımın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.

7 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında son 7 maçta galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a evinde 5-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 kaybetti.

Bu sezon da rakipleriyle yaptığı 4 karşılaşmada bir beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Trabzonspor'un galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Büyük Rakipleriyle Kayıpları Sürüyor - Son Dakika

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