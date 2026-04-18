Trabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

18.04.2026 18:56  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un eski başkanı ve futbolcusu Atay Aktuğ, 11 Nisan 1945'te Trabzon'da doğmuş, futbolculuk kariyerinin ardından kulübün başkanlığını da yapmıştır. Aktuğ'un vefatı, Trabzonspor camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Cenazesi yarın İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından Atay Aktuğ'un vefatına ilişkin yapılan paylaşımda Aktuğ'un vefat haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı dilendi.

11 Nisan 1945'te Trabzon'da doğan Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'un ardından Trabzonspor forması giydi ve takım kaptanlığı yaptı. 1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetimde Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev alan Aktuğ, 21 Aralık 2003 ile 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.

Şehre ve kulübe olan bağlılığıyla tanınan Atay Aktuğ'un cenazesinin yarın (Pazar) ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Ertuğrul Doğan'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da Aktuğ'un vefatıyla ilgili olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan ve Trabzon'a uzun yıllar hizmet etmiş değerli isim Atay Aktuğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor'a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Atay Aktuğ, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Hürmüz açıldı, piyasalar coştu Borsa İsranbul’da tüm zamanların rekoru Hürmüz açıldı, piyasalar coştu! Borsa İsranbul'da tüm zamanların rekoru
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague’de 7. kez finale yükseldi Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi
Bursaspor’a yarım milyon lira ceza Bursaspor'a yarım milyon lira ceza
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu Yıldız isim kadroda yok
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu! Yıldız isim kadroda yok
18:52
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: “Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz“
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: "Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz"
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 19:08:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.