Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler

Trabzonspor'un 50. Divan Genel Kurulu'nda konuşan eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonnra Ali Koç'un havalimanında yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştiren İbrahim Hacıosmanoğlu "Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta" ifadelerini kullandı.
Hacıosmanoğlu hakem Ali Şansalan'ın maçta iyi bir yönetim sergilediğini belirterek, "Gördüğünü çalan hakem vardı. Haramzadeler haram yemeye alıştığı için delikanlıca maç yöneten hakemler onların hoşuna gitmez. Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta. Ali Şansalan maçta gösterdiği hakemlik iradesinden dolayı hayatına devam etmesi gerekiyor. Ben oradaki hakemlik düzenini ve çetesini iyi biliyorum. Bu arkadaşımıza sahip çıkmak gerekiyor" diye konuştu.
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