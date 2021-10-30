Üye Girişi
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler - Son Dakika

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler

30.10.2021 11:14

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, F.Bahçe'nin kaybettiği Trabzon maçının ardından havalimanında buluşmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, "Haramzadeler harama alıştığı için delikanlıca maç yöneten hakemi sevmezler. Havalimanında ülkeyi provoke etmeye çalıştılar" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'un 50. Divan Genel Kurulu'nda konuşan eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.

Eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçelilere 'Haramzadeler' dedi

"AMİGO GİBİ"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonnra Ali Koç'un havalimanında yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştiren İbrahim Hacıosmanoğlu "Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta" ifadelerini kullandı.

"HAKEME SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Hacıosmanoğlu hakem Ali Şansalan'ın maçta iyi bir yönetim sergilediğini belirterek, "Gördüğünü çalan hakem vardı. Haramzadeler haram yemeye alıştığı için delikanlıca maç yöneten hakemler onların hoşuna gitmez. Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta. Ali Şansalan maçta gösterdiği hakemlik iradesinden dolayı hayatına devam etmesi gerekiyor. Ben oradaki hakemlik düzenini ve çetesini iyi biliyorum. Bu arkadaşımıza sahip çıkmak gerekiyor" diye konuştu.

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı 12:42 FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı 12:40 Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede 12:36 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti 11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı 11:25 Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 10:46 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi

Son Dakika Haberleri
12:39 Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı
12:38 Yakasına "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı pankartla dolaşan başkanı virüse yenik düştü
12:37 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir
11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
11:56 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
11:52 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak
İki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişinin bacağı koptu İki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişinin bacağı koptu         
12:42
Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı         
12:41
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir         
12:34
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor         
11:22
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 12:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement