Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu toprağa verildi

Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu'nun cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Bostancı Mezarlığı'na defnedildi. Aksu'nun cenaze törenine ailesi, yakınları, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, eski futbolcular ve birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Aksu, Trabzonspor'da futbol oynamasının yanı sıra genel sekreterlik ve divan kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunmuştu.

13.06.2024 14:27
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Trabzonspor'un dün vefat eden eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu'nun cenazesi toprağa verildi.

Aksu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, eski futbolcular, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'na defnedildi.

Bordo-mavili takımın ilk kadrosunda 2 sezon futbol oynayan Aksu, daha sonra kulüpte genel sekreterlik ve divan kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu toprağa verildi - Son Dakika
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