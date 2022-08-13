Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu

13.08.2022 15:40
Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu

Trabzonspor'un Hatayspor'u 1-0 yendiği mücadelede kolu kırılan Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusunun 2.5-3 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Visca, bu sezon 3 maçta süre alırken 3 asist kaydetti.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi. Geçen hafta da İstanbulspor'u deviren bordo-mavililer, Edin Visca'yı sakatlığa kurban verdi.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Hatayspor mücadelesinin 41. dakikasında rakibi ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından kolunun üzerine düşen Edin Visca, yerden kalkamamış ve ambulansla hastaneye götürülmüştü. Bosna-Hersekli futbolcunun kontrollerinde kolunda kırık tespit edilirken, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak
Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak
Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak

3 MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, bu sezon 3 maçta süre alırken 3 asist kaydetti.

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Trabzonspor, Edin Visca, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu - Son Dakika
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