Trabzonspor\'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri bugün çekilen kurayla belli oldu.Bu kupada final karşılaşması Haziran 2027'de Beşiktaş'ın sahası oynanacak.Dörder torbanın bulunduğu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin aksine Konferans Ligi'nde altı torba bulunuyor ve her takım her torbadan birer rakiple eşleşiyor.Dördüncü torbadan kuraya giren bordo mavililer

torbadan Freiburg (Almanya)torbadan Kızılyıldız (Sırbistan)torbadan KuPS (Finlandiya)torbadan Hearts (İskoçya)torbadan Jablonec (Çekya)torbadan CSKA Sofia (Bulgaristan) ile eşleşti.

Transfermarkt verilerine göre Trabzonspor'un kadro değeri 1677 milyon euro. Rakipleri arasında kadro değeri daha yüksek olan tek takım 211 milyon euro ile Freiburg.Trabzonspor Freiburg, Hearts ve Jablonec'le evinde oynarken diğer üç takımla deplasmanda karşılaşacak.Maçların tarihleri ve başlama saatleri ise daha sonra belli olacak.Trabzonspor bu sezon Konferans Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi.Bordo mavililer bu sezon Avrupa Ligi için play-off oynamış fakat Macar ekibi Ferencvaros'a yenilerek Konferans Ligi'ne katılmıştı.Konferans Ligi formatı

36 takımın yer aldığı Konferans Ligi'nde altı maç oynanacak.Ligi ilk sekizde bitiren takımlar son 16 turuna kalacak.Sonraki 16 takım ise birbirleriyle son 16'ya kalmak için bir eleme turu oynayacak.Lig aşamasının ilk maçları 15 Ekim'de başlayacak ve son maçlar 17 Aralık haftası oynanacak.Final karşılaşması ise 2 Haziran 2027'de Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.Trabzonspor'un Avrupa karnesiTrabzonspor Konferans Ligi'nde daha önce bir kere yer almış, eski formatta Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitirerek Konferans Ligi'ne düşen bordo mavililer Basel'e elenmişti.Bu, Karadeniz temsilcisinin başından katılacağı ilk Konferans Ligi olacak.Trabzonspor'un Avrupa'daki en büyük başarısı 1976-77 sezonunda, Şampiyonlar Ligi'nin öncülü olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16'ya kalmasıydı. Bordo mavililer o yıl Liverpool'a elenerek çeyrek final şansını kaçırmıştı.Trabzonspor 1990'larda Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda da ikişer kere son 16'ya kalmıştı.