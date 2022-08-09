Trabzonspor Kulübü'nden yayınlanan veda mesajında da, "Berat Özdemir'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Berat Özdemir Trabzonspor'dan ayrıldı - Son Dakika

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