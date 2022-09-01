Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!"

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için Türkiye'ye doğru çıkan Maxi Gomez, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi. Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başarılı futbolcu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" dedi.

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderdi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL