Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!" - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!"

01.09.2022 13:43
Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!"

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için Türkiye'ye doğru çıkan Maxi Gomez, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için Türkiye'ye doğru çıkan Maxi Gomez, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi. Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başarılı futbolcu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" dedi.

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderdi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Trabzonspor'da değişim rüzgarı Trabzonspor'da değişim rüzgarı Trabzonspor'da Bruno Peres idmana geldi Trabzonspor'da Bruno Peres idmana geldi
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: 'Bize her yer Trabzon!' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:43:46. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement