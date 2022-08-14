Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi

14.08.2022 20:47
Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi

Trabzonspor'un sakatlanan kanat oyuncusu Edin Visca'nın yerine Fas ekibi FUS Rabat'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Mountassir Lahtimi, kente geldi.

SPOR Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) -Trabzonspor'un sakatlanan kanat oyuncusu Edin Visca'nın yerine Fas ekibi FUS Rabat'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Mountassir Lahtimi, kente geldi.

Transfer çalışmalarına hız katan Trabzonspor, Marc Bartra'nın ardından Fas ekibi FUS Rabat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi'yi de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın boşluğunu doldurmak üzere Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi, sözleşme imzalamak için saat 19.50'da Trabzon'a geldi. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'dan kente gelen kanat oyuncusu, havalimanı çıkışında taraftarlarca karşıladı.

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

YORUMLAR
500
Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'ya coşkulu karşılama Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'ya coşkulu karşılama
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Edin Visca, Trabzon, Fas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 20:47:33. #1.12#
SON DAKİKA: Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement