Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi

Transfer çalışmalarına hız katan Trabzonspor, Marc Bartra 'nın ardından Fas ekibi FUS Rabat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi'yi de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın boşluğunu doldurmak üzere Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi, sözleşme imzalamak için saat 19.50'da Trabzon'a geldi. İslami Dayanışma Oyunları için Konya 'dan kente gelen kanat oyuncusu, havalimanı çıkışında taraftarlarca karşıladı.

Kaynak: DHA

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