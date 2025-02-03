Trabzonspor'un Savunma Başarısı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Savunma Başarısı

Trabzonspor, 22. haftada Kayserispor'la 0-0 berabere kalarak savunma etkinliğini sürdürdü.

03.02.2025 11:52
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

Trabzonspor'un 20 karşılaşmasının tamamında kalesini koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

20 karşılaşmada 24 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına 1.2 gol kalesinde gol gördü.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı vermeyerek maçlarının yarısına yakınında kalesini gole kapadı.

Gol yemediği 9 karşılaşma

Trabzonspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında ise RAMS Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Son 5 maçın 4'ünde gol yemedi

Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavililer, sırasıyla son 5 maçta Bodrum FK'yı 1-0 yenerken deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, daha sonra Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 yenip Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

Gol yemediği 9 maçta 19 puan aldı

Trabzonspor, gol yemediği 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı.

Ligde 26 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Savunma Başarısı - Son Dakika

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