Yattara Muğla Ortaköyspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Yattara Muğla Ortaköyspor'da

22.08.2022 02:52
Yattara Muğla Ortaköyspor'da

Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaştı.

Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaştı. Yattara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla. Ortaköyspor'a futbola renk katmaya geliyorum" demişti.

Ortaköysporlu taraftarlar İbrahim Yattara için karşılama töreni düzenledi. İbrahim Yattara havalimanındaki karşılamanın ardından şehir turu gerçekleştirdi. Cumhuriyet meydanında tur atan Yattara ve Ortaköysporlu taraftarlar Cumhuriyet meydanında Yattara ile birlikte davul zurna eşliğinde eğlendi.

İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye'de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Yattara'ya coşkulu karşılama Yattara'ya coşkulu karşılama
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yattara Muğla Ortaköyspor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 02:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yattara Muğla Ortaköyspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement