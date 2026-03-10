Trabzonspor\'un Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti

Trabzon spor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı.

Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kulübün açıklaması

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kaynak'ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'un hafızasında daima saygıyla anılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, hastaneye geldi

Kaynak'ın vefatının ardından Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve futbolcular hastaneye geldi.

Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke, futbolcular Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu, hastaneye gelerek Kaynak'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaynak'ın ani vefatının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Kaynak'ın ani kaybı karşısında çok üzüldüklerini dile getiren Kafkas, "Hiç kimse hazır değildi. Orhan hocanın neşesi, keyfi... Gerçekten çok da mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık birlikte. Sadece Trabzon camiasının değil, Türk spor camiasının başı sağ olsun. Çok iyi bir karakterdi, çok düzgün bir insandı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Trabzonspor ve Beşiktaş formaları da giyen 56 yaşındaki eski milli futbolcunun babası ve 3 ağabeyinin de kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.