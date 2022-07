Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet: Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kuruyordum

Trabzonspor'un Aston Villa'dan transfer ettiği Mahmoud Trezeguet, takımının Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Mısırlı oyuncu, "Şampiyonlar Ligi uzun zamandır hayalini kurduğum ve içinde bulunmak istediğim ortam. Umarım bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda inşallah yine ligde şampiyon olacağız" dedi.

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da dün kampa katılan yeni transfer Mahmoud Trezeguet, bugün antrenman öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trezeguet, Şampiyonlar Ligi heyecanı, yeni takımına yönelik düşünceleri ve yeni sezon hedeflerini anlattı.

"HARİKA BİR KULÜP"Trabzonspor'a katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Trezeguet, "Bu harika kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren hocalarımız, oyuncular, çalışanlar ve taraftarlar çok iyi karşıladı. Umuyorum bana gösterdikleri bu sevgiye onları mutlu ederek karşılık verebilirim" dedi."EDİN HARİKA BİR İNSAN"Trabzonspor'un diğer kanat oyuncusu Edin Visca ile birlikte oynayacak olmasına yönelik soruyu yanıtlayan Mısırlı oyuncu, "Edin'i uzun süredir tanıyorum zaten. Harika bir insan, oyuncu olduğunu biliyorum. Takımda herkes tabii ki birbirine yardımcı olacak ama bölgelerimiz dolayısıyla Edin ile biz birbirimize daha fazla yardımcı olacağız. İnşallah hep birlikte takımın başarısına onunla katkı sunacağız" diye konuştu."YÜZDE 100'Ü AŞMAYA ÇALIŞACAĞIM"Trezeguet, yaz dönemindeki hazırlıklarında yeni sezona kendisini hazır hissedip hissetmediği sorusunu, "Yaz boyunca fizik olarak her zaman hazır durumda tutmaya çalıştım. Buraya geldiğimde kendi fiziksel hazırlığım yüzde 80 veya 90 olarak nitelendirsek bile burada yapacağımız çalışmalardan sonra yüzde 100'ü de aşarak takıma katkıda bulunmaya çalışacağım. Umarım sezon boyuna da böyle olacak" diyerek yanıtladı."YENİ SEZONDA YENİ HEDEFLER"Kendisini geçmişe takılıp kalmayan ve her zaman daha iyisini hedefleyen birisi olarak tanımlayan Trezeguet, "Dünü düşünmem, dünden ne yaptıysam geride kalmıştır. Benim için yeni hedef yeni gün ve gelecektir. Bu sezon dahi hedeflere vardığımızda bunları unutup yeni sezonda yeni hedeflere ulaşmaya çalışacağım" dedi."ÖNÜMÜZDE BÜYÜK HEDEFLER VAR"Trezeguet, Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: "Öncelikle böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Önümüzde büyük hedefler var. Ben de büyük hedefleri oynayan, her zaman yarıştığı, mücadele ettiği alanda şampiyon olmayı, en iyisini hedefleyen bir takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki ilk hedef Süper Kupa. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda olmak benim için özel, harika duygu. Bugüne kadar kariyerimde hedeflediğim çoğu şeyi başarabildim. Premier Lig'de, Dünya Kupası'nda çok önemli takımlarda, önemli liglerde oynadım. Ama Şampiyonlar Ligi uzun zamandır hayalini kurduğum ve içinde bulunmak istediğim ortam. Benim için takımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok özel bir duygu. Umarım bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda inşallah yine ligde şampiyon olacağız.""UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ARMAĞAN EDEBİLİRİZ'Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde olması gerektiğini belirten Trezeguet, 'Trabzonspor'un oyuncusu olduğum için değil, Trabzonspor taraftarıyla, hocalarıyla, oyuncularıyla, hep birlikte orada olmayı hak ettiği için bunu söylüyorum. Umuyorum biz de onları mutlu ederek tekrar şampiyon olup hak ettikleri Şampiyonlar Ligi'ni onlara armağan edebiliriz' diye konuştu."DİĞER KULÜPLERİN DE İLGİSİ VARDI"Trabzonspor'a transfer sürecince teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerden edindiği izlenimleri anlatan Trezeguet, "Buraya transferim gerçekleşmeden önce diğer kulüplerin de bana ilgisi vardı. Benimle konuşmalar vardı. Ancak hem başkanımızla hem de hocamızla yaptığımız görüşmelerden sonra zaten burada oynamak istediğime karar vermiştim. Çünkü hocamız gerçekten çok iyi bir insan. Yaptığımız görüşmelerde de bana kendi planlarından bahsetti. Futbola dair görüşlerinden bahsetti. Ama beni etkileyen şeylerden bir tanesi de sadece futbol değil hayat konusunda da bizimle beraber olacağını göstermesiydi. Bu, benim için önemli bir şey. Çünkü gittiğim her kulüpte ben oynamak ve kulübüme yardımcı olmak isteyen bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı."NWAKAEME'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORDUM"Bordo-mavili takımdan ayrılan ve yerine geldiği Anthony Nwakaeme ile ilgili düşüncelerini ifade eden Trezeguet, "4 aylık Başakşehir tecrübesinde de daha önce oynadığım zamanlarda da kendisini yakından takip ediyordum. Çok iyi ve harika bir oyuncu. Gelecekte oynayacağı kulüpte O'na da bol şans diliyorum. Umuyorum ben de onun kadar başarılı olabilirim ve takımıma yardımcı olabilirim" dedi."BEN DE OYNAYABİLSEM DİYE İÇİMDEN GEÇİRMİŞTİM"Yeni takımı Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları beğeniyle izlediğini anlatan Mısırlı oyuncu, "Gerçekten hepsi inanılmaz kutlamalardı. Ben de hepsini izledim. Hatta izlerken 'keşke ben de bu harika kulüpte oynayabilsem' diye içimden geçirmiştim. Ama bahsettiğimiz gibi henüz sezon başındayız ve geçmişte olan başarılar artık geçmişte kaldı. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda artık konuşma ve iş faslını bitirip tekrar buluştuğumuzda bugünü tekrar hatırlayabiliriz. Çünkü artık iş yapma zamanı. Çünkü yeterince anlattık. Artık sahaya çıkıp o taraftara o mutluluğu yaşatabilme zamanı" ifadelerini kullandı."ARTIK BERABER KAZANACAĞIZ"Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu'nu beğendiğini ifade eden Trezeguet, "Trabzonspor'un stadı harika bir stadyum. Trabzonspor taraftarına karşı o statta daha önce oynamıştım zaten. İlginç bir de anım var Trabzonspor'a karşı. Toplamda 5 maç oynadım, 4 gol attım, 4 asist yaptım ama artık inşallah hep beraber olacağız. Artık beraber kazanacağız, kaybetsek de beraber kaybedeceğiz. Hepsi taraftarın desteği ile olacak. Umuyorum beraber güzel bir sezon geçireceğiz" dedi."TÜRKİYE'DE EN GÜZEL GOLÜMÜ BEŞİKTAŞ'A ATTIM"Süper Lig'de oynadığı takımlarda en güzel golünü Kasımpaşa forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı attığını söyleyen Trezeguet, "Trabzonspor'un oyuncusuyum, onları çok fazla kızdırmadan ifade edeyim, Trabzonspor'a karşı attığım belki de en güzel gol ayağımın dışıyla sağ taraftan attığım goldü ama Türkiye'de attığım en güzel gol, Kasımpaşa formasıyla Kasımpaşa'nın stadında Beşiktaş'a karşı attığım goldü" diye konuştu."HOCAMIZ 'TREZEGUET'YE BENZİYOR DEMİŞTİ"

Gerçek ismi 'Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan' olan ancak Trezeguet ismini kullanan Mısırlı futbolcu, isminin hikayesini ise "9 yaşında Mısır'da altyapıda forma giyerken o zamanlar santrfor pozisyonunda oynuyordum. O dönemin ünlü oyuncularından Trezeguet de çok gol atıyordu. Hocamız benim çok gol attığım dönemden sonra takım arkadaşlarıma 'bakın o da Trezeguet'ye benziyor' demişti. Çünkü saç traşım da O'na benzerdi, O'nun gibi kesiyordum. Trezeguet ismi öyle kaldı. Bugüne kadar da ismim değişip Trezeguet oldu" sözleriyle anlattı.