Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşı olacağını açıkladı

32 saniyelik video paylaştı, herkes altına "Ne olur aday olma" yorumları yapıyor

Uzun süredir sakatlıkla boğuşan Edin Visca, sahalara geri dönüyor. Boşnak yıldız kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Visca'nın açıklamaları:

"DOKTOR BANA 4 AY DEMİŞTİ"

"Düşerken kırık olduğunun farkındaydım. Doktora hemen kaç ay sürer, ne zaman dönerim dedim. İlk kez böyle bir sakatlık yaşadım. İdmanları, maçları kaçırmayı hiç sevmem. Doktor bana '4 aya dönersin' dedi. Ben de 'Haydi inşallah. 3 aya dönerim' dedim. 3.5 ay sonra hazır oldum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"FENERBAHÇE MAÇINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Kariyerim boyunca hep yüzde yüzümle idmana çıktım, futbol oynadım. Fenerbahçe maçını düşünüyorum. Önemli bir maç. Fenerbahçe bizim rakibimiz. Bizim için 6 puanlık bir maç. Geçen sene çok güzel bir hikaye yazdık. Yine yazacağız inşallah. Trabzonspor'a karşı herkes ekstra motive oluyor. O yüzden biz de aradan sonra daha istekli olmalıyız. Sezon sonunda yine kupayı kaldıracağız. Geçen sezonki gibi kutlama yapacağız."

"TÜRKİYE'DE YAŞAYACAĞIM"

"Başakşehir zamanında Türk vatandaşlığını düşündüm. Sonra milli takıma gittim, olmadı. İleride bence de Türk vatandaşlığı alacağım. Ben gelecekte de kendimi Türkiye'de görüyorum; hem kariyer, hem yaşama adına. Türkiye benim ikinci vatanım. Ben Türkiye'de çok şeyler kazandım 12 sene içinde."