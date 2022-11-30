Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşı olacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşı olacağını açıkladı

30.11.2022 19:05

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşlığına geçiyor. Uzun yıllardır Türkiye'de top koşturan Visca, "İleride Türk vatandaşlığı alacağım. Gelecekte kendimi Türkiye'de görüyorum. Burası benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sakatlıkla boğuşan Edin Visca, sahalara geri dönüyor. Boşnak yıldız kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Visca'nın açıklamaları:

"DOKTOR BANA 4 AY DEMİŞTİ"

"Düşerken kırık olduğunun farkındaydım. Doktora hemen kaç ay sürer, ne zaman dönerim dedim. İlk kez böyle bir sakatlık yaşadım. İdmanları, maçları kaçırmayı hiç sevmem. Doktor bana '4 aya dönersin' dedi. Ben de 'Haydi inşallah. 3 aya dönerim' dedim. 3.5 ay sonra hazır oldum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Edin Visca'nın hayali herkesi mest etti! Yeni bir ismi ve kimliği olacak

"FENERBAHÇE MAÇINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Kariyerim boyunca hep yüzde yüzümle idmana çıktım, futbol oynadım. Fenerbahçe maçını düşünüyorum. Önemli bir maç. Fenerbahçe bizim rakibimiz. Bizim için 6 puanlık bir maç. Geçen sene çok güzel bir hikaye yazdık. Yine yazacağız inşallah. Trabzonspor'a karşı herkes ekstra motive oluyor. O yüzden biz de aradan sonra daha istekli olmalıyız. Sezon sonunda yine kupayı kaldıracağız. Geçen sezonki gibi kutlama yapacağız."

"TÜRKİYE'DE YAŞAYACAĞIM"

"Başakşehir zamanında Türk vatandaşlığını düşündüm. Sonra milli takıma gittim, olmadı. İleride bence de Türk vatandaşlığı alacağım. Ben gelecekte de kendimi Türkiye'de görüyorum; hem kariyer, hem yaşama adına. Türkiye benim ikinci vatanım. Ben Türkiye'de çok şeyler kazandım 12 sene içinde."

YORUMLAR
500
Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: 'Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum' Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: 'Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum' Edin Visca: 'Sabırsızlıkla sahalara dönmeyi bekliyorum' Edin Visca: 'Sabırsızlıkla sahalara dönmeyi bekliyorum'

Trabzonspor, Edin Visca, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşı olacağını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Danimarka'yı deviren Avustralya tur biletini cebine koydu
20:31 Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif yasalaştı
20:17 Göztepe-Altay derbisindeki olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı
20:08 Savaşın korkunç yüzü! Doktorlar ameliyatları telefon ışığında yapıyor
19:58 FIFA harekete geçti! Futbolun en temel kurallarından biri değişebilir
19:43 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis amirinin Uygur Türklerine yaptığı tehdit nedeniyle özür diledi
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat sözlerine BİM'den cevap: Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif
19:25 Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız golcü antrenmanı yarıda bıraktı
19:12 Düzce'deki deprem sonrası kiralar uçtu! Valilikten vatandaşlara öneri geldi
18:56 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşı olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 20:56:27. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Türk vatandaşı olacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement