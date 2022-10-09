Ligde Gaziantep FK 'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor 'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek - Son Dakika

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