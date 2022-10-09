Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek - Son Dakika
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Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

09.10.2022 10:38
Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

YORUMLAR
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Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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