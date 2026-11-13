Trabzonspor, Zenit maçı hazırlığına Thomas Reis yönetiminde başladı

Trabzonspor, milli arada 15 Kasım'da St. Petersburg'da Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, salonda ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca antrenman öncesinde futbolcu Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.