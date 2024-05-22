Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul\'a gitti

Trabzonspor, yarın Beşiktaş ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'a hareket etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul'a gitti. Final maçında Trabzonspor'un 28 kişilik kadrosunda tüm futbolcular yer alıyor.

22.05.2024 16:18
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçı için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililerde tüm futbolcuların yer aldığı 28 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Batista Mendy, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Mislav Orsic, Trezeguet, Edin Visca, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan.

Kaynak: AA

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